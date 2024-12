Monza-Juventus, c'era il mani di McKennie all'82'? L'analisi di Open VAR

Sotto la lente d'ingrandimento, nel finale di Monza-Juve, un tocco al limite di Weston McKennie: l'analisi dell'episodio.

Successo fondamentale per la Juventus che, in quel di Monza, ha interrotto la striscia di pareggi consecutivi in campionato: decisivi, all'U-Power Stadium, i goal messi a segno da McKennie e Nico Gonzalez. In mezzo, il momentaneo pari a firma di Birindelli.

Proprio lo statunitense ex Schalke 04 è protagonista di un episodio da moviola accaduto al minuto 82, nel corso del forcing monzese alla ricerca del 2-2: sotto la lente d'ingrandimento è finito un tocco sospetto del pallone.

Dinamica valutata dal VAR Fabbri e dall'AVAR Maresca, che alla fine hanno dato il via libera all'arbitro Massa: niente mani.