Fuoriprogramma in Monza-Frosinone e Udinese-Empoli: problemi con la VAR in entrambe le partite

Problemi per l'arbitro di Monza-Frosinone, che non ha potuto utilizzare il supporto della VAR dal 60'. E nel finale si è rischiato anche a Udine.

Si è tornati indietro nel tempo, sostanzialmente: a qualche anno fa, a quando la tecnologia, quella del VAR, non era presente in Serie A.

Sì, è successo in Monza-Frosinone all'arbitro Michael Fabbri che, dall'ora di gioco, si è visto costretto a portare avanti il match senza l'ausilio del VAR. Un fuoriprogramma mica da poco, quello accaduto all'U-Power Stadium.

E pure in Udinese-Empoli si è rischiato grossissimo nei secondi finali, proprio in occasione di un episodio clou della gara. Solo che lì, fortunatamente, la VAR (intesa come tecnologia) ha poi ripreso a funzionare.