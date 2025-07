Il Monza è passato ufficialmente in mani americane: il comunicato spiega in che modo

Il Monza cambia proprietario ufficialmente. Il club brianzolo, infatti, ha comunicato la cessione del 100% del capitale a Beckett Layne Ventures. Finisce così l'era Berlusconi per il club appena retrocesso in Serie B dopo gli anni della massima serie.

Paolo Bianco resterà allenatore del club anche in Serie B e nonostante l'arrivo di Beckett, mentre Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del Monza fino a giugno 2026, quando l’intera quota del capitale sociale sarà ceduta.

Per ora, infatti, il Monza rimarrà per il 20% con al suo interno Fininvest, visto l'80% delle quote attuali cedute.