Monza-Atalanta probabili formazioni, chi gioca e le ultime su D’Ambrosio, De Ketealere, Turati e Pasalic

Se il Monza non vince è in Serie B, mentre l'Atalanta può allungare sul quinto posto visti i due scontri diretti Champions della giornata.

Potrebbe essere arrivata la gara della retrocessione matematica, ma fino a quando non lo sarà il Monza proverà ad evitarlo. Di fronte a una delle squadre più importanti della Serie A, ovvero l'Atalanta di Gasperini, la squadra di Nesta cercherà di fare del proprio meglio davanti ai propri tifosi, di fatto nella penultima gara stagionale tra le mura amiche.

Detto del Monza, di fronte c'è un'Atalanta a +4 sulla quinta, decisa ad allungare sulla zona Europa League per tornare nuovamente in Champions League: un successo, anche visti gli scontri diretti tra Roma e Fiorentina e tra Bologna e Juventus, avvicinerebbe i bergamaschi alla qualificazione.

Relativamente alle formazioni, il Monza non potrà contare sul portiere titolare Turati, k.o per febbre e non convocato al pari di Gagliardini, Ganvoula, Izzo, Keita Balde, Pessina, Turati, Zeroli e dello squalificato Carboni.

Qualche indisponibile anche per Gasperini, che non ha a disposizione i vari Kolasinac, Palestra, Posch, Scalvini e Scamacca .