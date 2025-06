Monterrey-Inter, Torrent è uno degli allenatori europei più vincenti di sempre: grazie a Guardiola

Chi è l'allenatore del Monterrey che ha accompagnato a lungo Guardiola tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City: ora guida il team messicano.

Alzi la mano chi, senza barare, è a conoscenza della carriera e della vita sportiva di Domenec Torrent, allenatore del Monterrey. Certo, una parte lo farà, ma la maggior parte cadrà dalle nuvole. Eppure parliamo di uno degli allenatori europei più vincenti della storia, capace di conquistare ben 23 trofei sulla panchina di Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco. In che modo? Come assistente di Pep Guardiola.

Tutti gli onori sono andati all'allenatore catalano, ma Torrent è stato fondamentale in undici anni al fianco di Guardiola, assistente importantissimo per il ruolo che Pep ha avuto in patria, al Bayern e al Manchester City. Come secondo del collega, Domenec ha conquistato 23 medaglie d'oro, tra cui due della Champions League, prima di staccarsi e decidere di intraprendere una carriera personale che alla fine lo ha portato in Messico.

Sono ormai diversi anni che Torrent ha deciso di essere l'allenatore in capo: in questo ruolo ha guidato squadre negli Stati Uniti, in Brasile, in Turchia e alla fine in Messico.