Monterrey-Inter dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter all'esordio al Mondiale del Club contro il Monterrey: tutto quello che serve sapere tra formazioni e info su diretta tv e streaming del match.

Il Mondiale per Club dell'Inter parte dalla sfida al Monterrey, prima uscita dei nerazzurri nel Gruppo E della rassegna iridata.

A completare il quadro del girone troviamo anche il River Plate e l'Urawa Red Diamonds, avversarie qualche ora prima rispetto all'incontro che vedrà in campo i nerazzurri.

Lautaro e compagni si sono qualificati per il torneo in terra statunitense grazie al miglior ranking relativo alle squadre italiane e al loro percorso in Champions negli ultimi anni; nel caso dei messicani, invece, a essere decisiva è stata la vittoria della CONCACAF Champions League avvenuta nel 2021.

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Monterrey-Inter: dalle formazioni scelte dai tecnici alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.