Montenegro-Italia Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Si è complicato il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione agli Europei del 2027: dopo il k.o. in Polonia gli azzurrini sono secondi in classifica a -3 proprio dagli ultimi carnefici.
Camarda e compagni proveranno a risollevarsi in Montenegro, al cospetto di una formazione che occupa il terzo posto a tre lunghezze dai ragazzi del c.t. Baldini: nell'ultimo incontro è arrivata una preziosa vittoria sul campo dell'Armenia.
2-1 in favore dell'Italia nel match dell'andata: al momentaneo vantaggio di Kostic, risposero Lipani e il rigore di Koleosho nel corso della ripresa.
In questa pagina tutte le info per rimanere aggiornati su Montenegro-Italia Under 21: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.