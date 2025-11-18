Pubblicità
Italia Under 21 CamardaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Montenegro-Italia Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia Under 21 di scena contro i pari età del Montenegro nel girone di qualificazione agli Europei di categoria: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Si è complicato il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione agli Europei del 2027: dopo il k.o. in Polonia gli azzurrini sono secondi in classifica a -3 proprio dagli ultimi carnefici.

Camarda e compagni proveranno a risollevarsi in Montenegro, al cospetto di una formazione che occupa il terzo posto a tre lunghezze dai ragazzi del c.t. Baldini: nell'ultimo incontro è arrivata una preziosa vittoria sul campo dell'Armenia.

2-1 in favore dell'Italia nel match dell'andata: al momentaneo vantaggio di Kostic, risposero Lipani e il rigore di Koleosho nel corso della ripresa.

In questa pagina tutte le info per rimanere aggiornati su Montenegro-Italia Under 21: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

  • MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Montenegro-Italia Under 21
    • Data: 18 novembre 2025
    • Orario: 18.30
    • Canale TV: Rai 2
    • Streaming: RaiPlay
  • FORMAZIONI UFFICIALI MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21

    MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Dukanovic, Jukovic, Mrvaljevic; V. Perisic. Ct. G. Perisic.

    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Mane, Comuzzo, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Cherubini. Ct. Baldini.

  • ORARIO MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21

    Montenegro-Italia Under 21 si giocherà martedì 18 novembre 2025 al City Stadium di Niksic. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

  • DOVE VEDERE MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21 IN TV

    La sfida tra Montenegro e Italia sarà trasmessa in chiaro sul canale Rai 2.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay: basterà registrarsi e accedere alla sezione delle dirette per avviare la visione dell'evento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Montenegro-Italia Under 21 grazie alla diretta dedicata.

