Polonia-Italia Under 21 2-1, cronaca e tabellino: euro Pisilli non basta, gli azzurrini si buttano via dall'83' all'86'

Lo scontro diretto al vertice tra le Under 21 di Polonia e Italia va ai padroni di casa. Ed è un 2-1 che, specialmente per come si era messa la gara della Pogon Arena di Stettino, ha un sapore amarissimo per la nazionale di Silvio Baldini.
L'Italia passa infatti il pareggio per prima, ma regala il pareggio e poi il definitivo vantaggio alla Polonia proprio nel finale, buttando completamente via una gara in completo controllo. E dunque non solo manca l'opportunità di confezionare un colpo esterno importantissimo in chiave classifica, ma vede i polacchi scappare a +3 al primo posto.
Questa è infatti la classifica del girone di qualificazione ai prossimi Europei: Polonia in vetta con 15 punti a punteggio pieno, Italia seconda a 12 e battuta per la prima volta dopo 4 vittorie.