Polonia-Italia Under 21 2-1, cronaca e tabellino: euro Pisilli non basta, gli azzurrini si buttano via dall'83' all'86'

La nazionale di Baldini si illude con un super goal del centrocampista della Roma, ma crolla clamorosamente nel finale: Bogacz e Kuziemka firmano la rimonta.

Lo scontro diretto al vertice tra le Under 21 di Polonia e Italia va ai padroni di casa. Ed è un 2-1 che, specialmente per come si era messa la gara della Pogon Arena di Stettino, ha un sapore amarissimo per la nazionale di Silvio Baldini.

L'Italia passa infatti il pareggio per prima, ma regala il pareggio e poi il definitivo vantaggio alla Polonia proprio nel finale, buttando completamente via una gara in completo controllo. E dunque non solo manca l'opportunità di confezionare un colpo esterno importantissimo in chiave classifica, ma vede i polacchi scappare a +3 al primo posto.

Questa è infatti la classifica del girone di qualificazione ai prossimi Europei: Polonia in vetta con 15 punti a punteggio pieno, Italia seconda a 12 e battuta per la prima volta dopo 4 vittorie.

  • PRIMO TEMPO

    L'Italia riesce a rispondere quasi subito alla pressione immediata della Polonia, tanto che la prima vera chance della gara è azzurra: poco prima del quarto d'ora Cherubini colpisce il palo esterno con un colpo di testa su cross di Koleosho.

    I rischi principali per la difesa di Baldini arrivano da Pienko, che per due volte va vicinissimo al vantaggio: prima è Palmisani a negarglielo, poi è bravissimo Mane a respingere sulla linea il suo tentativo.

    L'equilibrio non si spezza fino all'intervallo, ma i fuochi d'artificio stanno per arrivare: sono riservati al secondo tempo.

  • SECONDO TEMPO

    Ripresa in cui l'Italia alza il pressing e, di fatto, inizia a dominare nella metà campo polacca. Tanto che Pisilli ha la palla del vantaggio da pochi passi, vedendo il proprio tentativo poco convinto respinto coi piedi dal portiere Lubik.

    Proprio Pisilli è l'autore del vantaggio a mezz'ora dalla fine. Ed è un goal stupendo: il centrocampista della Roma controlla sul secondo palo un cross lungo di Koleosho, con la punta lo fa passare sopra la testa di Duda e al volo si coordina benissimo infilando la palla dove un sorpreso Lubik non può arrivare. Tutti in piedi sulla panchina azzurra.

    Da quel momento l'Italia sembra non rischiare più nulla o quasi. Anzi: è la squadra di Baldini a sfiorare il raddoppio con Koleosho e con il nuovo entrato Cisse. Ma non è che un'illusione.

    Dall'83' all'86' accade infatti l'impensabile: prima pareggia Bogacz, servito perfettamente da Fabierski dopo un incredibile contropiede, e poi è Kuziemka a completare il sorpasso con una botta sotto la traversa di Palmisani, dopo che lo stesso portiere italiano aveva risposto al solito Fabierski. Nel recupero viene pure espulso Koleosho dopo una reazione. Esulta la Polonia, digrigna i denti l'Italia.

  • TABELLINO POLONIA U21-ITALIA U21

    POLONIA-ITALIA UNDER 21 2-1

    MARCATORI: 61' Pisilli (I), 83' Bogacz (P), 86' Kuziemka (P)

    POLONIA UNDER 21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba (66' Drachal), Kozubal; Pietuszewski (75' Kuziemka), Duda (74' Faberski), Pienko (90' Jakubczyk); Regula (66' Bogacz). Ct. Brzeczek

    ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli (82' Berti), Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda (75' Cisse), Koleosho. Ct. Baldini

    Arbitro: Bandic (Bosnia)

    Ammoniti: Cherubini, Bartesaghi, Koleosho, Duda, Palestra, Pietuszewski, Nowak, Lipani, Lubik, Kozubal

    Espulsi: Koleosho al 95'