Polonia-Italia Under 21 2-1, cronaca e tabellino: euro Pisilli non basta, gli azzurrini si buttano via dall'83' all'86'

Ripresa in cui l'Italia alza il pressing e, di fatto, inizia a dominare nella metà campo polacca. Tanto che Pisilli ha la palla del vantaggio da pochi passi, vedendo il proprio tentativo poco convinto respinto coi piedi dal portiere Lubik.

Proprio Pisilli è l'autore del vantaggio a mezz'ora dalla fine. Ed è un goal stupendo: il centrocampista della Roma controlla sul secondo palo un cross lungo di Koleosho, con la punta lo fa passare sopra la testa di Duda e al volo si coordina benissimo infilando la palla dove un sorpreso Lubik non può arrivare. Tutti in piedi sulla panchina azzurra.

Da quel momento l'Italia sembra non rischiare più nulla o quasi. Anzi: è la squadra di Baldini a sfiorare il raddoppio con Koleosho e con il nuovo entrato Cisse. Ma non è che un'illusione.

Dall'83' all'86' accade infatti l'impensabile: prima pareggia Bogacz, servito perfettamente da Fabierski dopo un incredibile contropiede, e poi è Kuziemka a completare il sorpasso con una botta sotto la traversa di Palmisani, dopo che lo stesso portiere italiano aveva risposto al solito Fabierski. Nel recupero viene pure espulso Koleosho dopo una reazione. Esulta la Polonia, digrigna i denti l'Italia.