Montella sta con Gattuso: "Qualificazioni europee? Credo che sarà studiata una riforma, mi piace il sistema della Champions League"

"Dobbiamo sempre ricordarci che Kenan ha 20 anni e che, alla sua età, i casi di un giocatore con una posizione già definitiva sono rari. Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona di campo o in un solo ruolo, non ne beneficerebbero lo sviluppo e la crescita ulteriore. Io lo uso sulla sinistra e sta facendo molto bene, ma può fare anche il trequartista o la seconda punta: dipende dal modulo, dai compagni, dall'avversario e dalla situazione di gioco. Kenan è bravo nel breve e nel lungo, può giocare ovunque perché sa fare benissimo tante cose".