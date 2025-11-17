Montella sta con Gattuso: "Qualificazioni europee? Credo che sarà studiata una riforma, mi piace il sistema della Champions League"

Con la sua Turchia sarà costretto a disputare con ogni probabilità i playoff per cercare di strappare la qualificazione ai Mondiali: Vincenzo Montella è ben consapevole di ciò che attende i suoi ragazzi, impegnati in casa della Spagna nell'ultimo turno del girone.
Stesso destino dell'Italia, fresca di secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle della Norvegia, carnefice degli azzurri con una grande dimostrazione di forza in quel di San Siro.
Un sistema, quello attuale delle qualificazioni europee, che continua a non convincere più di un commissario tecnico: pochi giorni fa era stato Gennaro Gattuso a sollevare dei dubbi in merito, ora è Montella a sposare questa linea di pensiero.