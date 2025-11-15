Ultima fatica per l'Italia, attesa dalla Norvegia in quel di San Siro nel match che con ogni probabilità sancirà la qualificazione diretta ai Mondiali degli scandinavi e l'approdo ai playoff degli azzurri.
La squadra di Gattuso sarà infatti costretta a vincere con almeno nove goal di scarto per ribaltare lo svantaggio nella differenza reti generale: uno scarto decisamente irrealistico, per di più contro una formazione che lo scorso 6 giugno aveva mostrato tutta la propria superiorità.
Di seguito le dichiarazioni rese ai giornalisti dal commissario tecnico, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.