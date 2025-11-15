Pubblicità
Gennaro Gattuso ItaliaGetty Images
Gabriele Conflitti

Gattuso alla vigilia della Norvegia: "La Russa? Non ha visto la partita, c'era chi ci augurava la morte"

Ultima uscita nelle qualificazioni mondiali per l'Italia, avversaria della Norvegia: le dichiarazioni di Gennaro Gattuso in conferenza stampa.

Ultima fatica per l'Italia, attesa dalla Norvegia in quel di San Siro nel match che con ogni probabilità sancirà la qualificazione diretta ai Mondiali degli scandinavi e l'approdo ai playoff degli azzurri.

La squadra di Gattuso sarà infatti costretta a vincere con almeno nove goal di scarto per ribaltare lo svantaggio nella differenza reti generale: uno scarto decisamente irrealistico, per di più contro una formazione che lo scorso 6 giugno aveva mostrato tutta la propria superiorità.

Di seguito le dichiarazioni rese ai giornalisti dal commissario tecnico, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.

  • "C'ERA GENTE CHE CI HA AUGURATO LA MORTE"

    Il CT, dopo aver fatto il punto su Riccardo Calafiori, che ha lasciato il ritiro per un problema fisico, ha risposto al presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alle sue dichiarazioni rilasciate dopo le parole di Gattuso contro chi aveva contestato la sua Nazionale:

    "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi".

  • SULLA SFIDA CONTRO LA NORVEGIA

    In merito a una domanda sul come affrontare la partita, Gattuso ha provato a prevedere quello che sarà il piano gara: "Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo e dobbiamo essere intelligenti. Quella di domani è una partita che ci fa capire anche a che livello siamo, a che livello è l'asticella. Ma ci vuole anche intelligenza: non dobbiamo prendere espulsioni, non bisogna fare sciocchezze. A livello di mentalità possiamo crescere anche in questo tipo di partita. La gara di Oslo l'ho vista col mio staff e nei primi 15-20 minuti l'Italia mi è piaciuta, poi dopo l'1-0 è venuta fuori un'altra gara. Loro hanno i quattro giocatori davanti che sfruttano ogni tuo errore e poi quando fanno blocco difensivo è difficile metterli in difficoltà"

  • "IMPENSABILE VINCERE 9-0"

    Per qualificarsi direttamente ai Mondiali senza passare dal playoff, la nostra nazionale dovrebbe battere con 9 goal di scarto la Norvegia. Un'impresa non ritenuta fattibile da Gattuso: "Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai..."

  • PARTITE DI MARZO SPOSTATE?

    Sulla possibilità di spostare le gare di marzo, il CT ha sottolineato il lavoro del presidente federale Gabriele Gravina: "Noi ci possiamo fare poco, il presidente lavora molto su questo aspetto, ma  i miracoli non li può fare una sola persona. Secondo noi è difficilissimo che le sposteranno. Speriamo di avere una-due finestre per vedere i nostri calciatori"

  • "CRITERI DI QUALIFICAZIONE? AVREI MOLTE COSE DA DIRE..."

    Il Commissario Tecnico azzurro torna poi sui criteri di qualificazione, che sembrano avvantaggiare gli altri continenti a discapito dell'Europa: "Avrei tante cose da dire. Bisognerebbe parlare della Nations League, ma un giorno è giusto che venga il Presidente e spieghi tutto. Io so queste cose perché parlo con chi ne sa più di me e ho già detto ciò che volevo dire".