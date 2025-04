L'Aeroplanino è il preferito dei Friedkin ma liberarsi dalla Turchia non è facile. In lista anche il nome di Patrick Vieira del Genoa.

Continua la ricerca di un nuovo allenatore da parte della Roma dei Friedkin, che dopo aver incassato il no di Claudio Ranieri ad una permanenza in giallorosso, ora puntano ad accelerare.

Tanti i nomi in ballo, ma lo stesso Ranieri in un intervista al Messaggero ha dichiarato che la lista presentata non comprende più di tre o quattro nomi.

Tra questi, uno sta prendendo particolarmente quota in queste ore. E il termine "prendere quota" non è affatto casuale.