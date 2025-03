Mondiali 2026, il girone dell'Italia: classifica, squadre e regolamento per qualificarsi dopo i due flop

Norvegia vs Italia

L'Italia nel gruppo I per qualificarsi al Mondiale 2026: vediamo tutto quello che c'è da sapere sul girone che vale un posto in Canada, Usa e Messico.

Il Girone I di qualificazione al Mondiale 2026 deciderà il destino dell'Italia. Dopo due mancati accessi alla fase finale, la Nazionale di Spalletti è consapevole di non poter sbagliare. Favorita per il passaggio del turno senza passare dai playoff (ma lo era anche per il 2018 e il 2022), la rappresentativa italiana dovrà affrontare le partite da giugno a novembre contro quattro avversarie.

La squadra più ostica, la vera avversaria per il primo posto, è sicuramente la Norvegia di Haaland ed Odegaard, decisamente più forte in attacco e a centrocampo rispetto alla difesa. Oltre al team nordico, però, c'è anche Israele, sulla carta terza forza nel girone dell'Italia, con Estonia e Moldavia a chiudere il quadro generale.

La classifica del girone di qualificazione cambierà da marzo a novembre, con l'Italia che entrerà in gioco a giugno per poi giocare nei mesi di settembre, ottobre e dunque novembre, quando si conoscerà prima, seconda, terza, quarta e quinta del gruppo I.