Mondiale per Club già finito per Frattesi: il centrocampista dell'Inter rientra in Italia

Il classe 1999 non ha ancora smaltito il recente problema muscolare e ha già lasciato il ritiro statunitense dei nerazzurri per tornare a Milano.

Giornata di vigilia in casa Inter con i nerazzurri guidati da Christian Chivu che, nella giornata di lunedì 30 giugno, scenderanno in campo per disputare gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

La squadra di Chivu affronterà i brasiliani del Fluminense nel primo match da dentro-fuori del torneo: in palio, infatti, c'è l'accesso ai quarti di finale del torneo.

Chi, però, potrebbe già vedere calare il sipario sulla propria avventura al Mondiale è Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro che potrebbe già fare rientro in Italia.