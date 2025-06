Mondiale per Club, quando si gioca la prossima edizione? Data e squadre partecipanti

Nell'estate 2024 è cominciata la corsa al prossimo Mondiale per Club, previsto nei prossimi anni. Intanto, però, spazio all'edizione 2025.

Considerando il montepremi totale, non c'è da stupirsi se decine di squadre vorrebbero partecipare, in futuro, al Mondiale per Club. La FIFA ha organizzato il torneo 2025 assicurando 1 miliardo (!) totale per le 32 squadre, con un massimo di 120 milioni ottenibili da un singolo team qualificato.

La FIFA ragiona su un possimo Mondiale per club a 48 squadre, lo stesso numero dell'allargato torneo per Nazionali (più 16 nel 2026 rispetto alel ultime edizioni). Si vedrà, considerando l'attuale torneo in corso negli Stati Uniti.

Al termine della competizione americana continuerà la corsa alla prossima edizione, cominciata con la Champions League 2024/2025 europea e non: il PSG è stata la prima squadra certa di un posto nel prossimo Mondiale per Club.