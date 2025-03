La nuova finestra di calciomercato durerà dieci giorni e sarà aperta non solo per Inter e Juventus, ma a tutti i club di Serie A.

Nuova finestra di calciomercato per tutti i club di Serie A. La modifica, come previsto, è legata alla disputa del Mondiale per Club.

Il periodo di trasferimenti si svolgerà all'inizio di giugno, ovvero poco prima della competizione che si svolgerà negli USA questa estate, e durerà solo dieci giorni.

Le operazioni in entrata ed in uscita saranno aperte ovviamente a tutti i club partecipanti al Mondiale per Club. Ma non solo.