10 ex Serie A che giocano il Mondiale per Club in squadre non europee: da Giroud a Cavani

Dopo aver lasciato la Serie A o l'Europa hanno continuato la propria carriera professionistica: ora partecipano al Mondiale USA 2025.

C'è chi apprezza, pronto a gustarsi un Mondiale per club allargato. C'è chi non ne capisce il senso, soprattutto visto un calendario sempre più pregno di impegni. Torneo polarizzante, vedrà sicuramente le 32 squadre impegnate, dall'Inter alla Juventus, passando per Bayern, Inter Miami e Pachuca, più ricche: il montepremi, del resto, è di 1 miliardo di dollari.

Il torneo di giugno e luglio di scena negli Stati Uniti è l'occasione per vedere i propri beniamini all'opera anche in estate, nonchè per scoprire nuovi giocatori in giro per il mondo e vedere all'opera calciatori passati in Serie A con alterne fortune.

Alcuni calciatori che hanno avuto modo di giocare in Italia per diverse stagioni, infatti, partecipano al Mondiale con squadra sudamericane e asiatiche. Scomparsi dai radar del calcio europeo, eccoli nuovamente vicini ai tifosi del loro passato.