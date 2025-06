Mondiale per Club al via, come arriva l'Inter al torneo: dalla disfatta europea alla presenza di Chivu in panchina

Mondiale per Club

Nerazzurri negli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale per Club: occasione di pronto riscatto dopo un finale di stagione da incubo.

È già da qualche giorno negli Stati Uniti, dove a breve esordirà nell'avventura iridata: lnter di scena al Mondiale per Club in rappresenza del calcio italiano assieme alla Juventus.

I nerazzurri debutteranno nel nuovo torneo nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro i messicani del Monterrey, sfida a cui seguiranno quelle al cospetto dei giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e degli argentini del River Plate.

Ma come arriva la formazione nerazzurra al Mondiale per Club? Appendice di una stagione portatrice di enormi rimpianti soprattutto per quanto riguarda il mese di maggio, senza dimenticare il recente addio di Simone Inzaghi.