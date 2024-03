Non solo Juventus o Napoli, quanti posti restano per l'Europa al Mondiale per Club 2025? La situazione aggiornata.

Il Mondiale per Club 2025 fa gola a tutti. La partecipazione alla competizione che si svolgerà negli USA, d'altronde, assicura appeal ma soprattutto soldi. Tanti soldi. Per quanto riguarda l'Italia, com'è noto, la situazione è chiara: insieme all'Inter si qualificherà al Mondiale solo un'altra società di Serie A. Ma quanti sono i posti rimasti da assegnare in Europa? E chi può sperare ancora? L'articolo prosegue qui sotto