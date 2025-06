Mondiale per Club 2025, le squadre assenti: perché non ci sono Barcellona, Liverpool, Milan e Napoli

Al Mondiale per Club mancheranno alcune big come Liverpool e Barcellona oltre a Milan e Napoli. Ecco i motivi della loro assenza.

Il primo Mondiale per Club si avvicina, con la competizione che inizierà il 14 giugno con la sfida tra l'Al-Ahly e l'Inter Miami.

Negli Stati Uniti si sfideranno 32 squadre provenienti da tutto il mondo, che saranno suddivise in 8 gironi da quattro, con poi successivamente gare ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Non ci saranno però alcuni dei club più importanti come ad esempio Liverpool e Barcellona ma anche squadre italiane come Milan e Napoli. Ad eccezione dei rossoneri, le altre squadre citate hanno vinto i rispettivi campionati nazionali ma nonostante questo non giocheranno la competizione che farà incassare introiti molto elevati a chi ci partecipa.

Ma perché non sono state incluse nel Mondiale per Club? Ecco come si sono qualificate le squadre europee.