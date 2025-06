Mondiale per Club 2025, acquisti e cessioni delle 32 squadre: il calciomercato fino al 10 giugno

Quali sono gli acquisti più importanti delle squadre partecipanti al Mondiale: ufficialità arrivate nei primi di giugno e giocatori subito in campo.

Il Mondiale per Club allargato, voluto dalla FIFA ma principalmente osteggiato da club e tifosi, ha inizio. Negli Stati Uniti, da metà giugno a metà luglio, si gioca il torneo a 32 squadre per eleggere il miglior team del pianeta. Un'antipasto, di fatto, in vista del Mondiale per Nazionali presente sempre negli USA nel 2026 (ma al pari di Canada e Messico).

Per l'occasione la FIFA ha aperto un calciomercato speciale, così da permettere alle 32 squadre di acquistare e cedere i propri giocatori prima della finestra canonica di luglio: dal 1° al 10 giugno, infatti, Inter, Juventus e tutte le partecipanti hanno la possibilità di cambiare la propria rosa.

Alcuni grandi colpi sono già stati effettuati, dunque, prima del calciomercato estivo al via a luglio, così da presentare al mondo nuvoi arrivati che saranno fondamentali nell'annata 2025/2026.