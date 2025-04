Il direttore tecnico rossonero prima di Udinese-Milan: "Reijnders è già nel più grande club del mondo".

Ennesima partita cruciale per il Milan, di scena al 'Bluenergy Stadium' per affrontare l'ostica Udinese.

Un'occasione, il pre-gara, per parlare di diversi temi: a presentarsi ai microfoni di 'DAZN' è stato il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Il dirigente milanista si è soffermato in particolare su Maignan e sulla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.