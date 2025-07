Doppia prestigiosa amichevole internazionale per il Torino che sfida due volte in due giorni il Monaco: dove vedere le partite dei granata in tv e streaming.

Doppio prestigioso appuntamento per il nuovo Torino di Marco Baroni. La squadra granata scende in campo due volte in due giorni, sempre contro lo stesso avversario, ovvero il Monaco. I francesi nello scorso campionato di Ligue 1 hanno chiuso al terzo posto qualificandosi di diritto alla Champions League. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le informazioni sulla doppia sfida Monaco-Torino e dove vederla in tv e streaming.