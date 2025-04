Mohamed Salah e il rinnovo con il Liverpool: ora può diventare il più grande della storia della Premier League

Il campione egiziano ha rinnovato per due anni con il Liverpool: può migliorare numeri che sono già stellari.

Le trattative che hanno portato al rinnovo di Salah con il Liverpool sono state lunghissime, ma adesso tutte le persone che sono state coinvolte nell’operazione possono anche riderci su.

Un qualcosa di quasi impensabile fino a pochi mesi fa, visto che a novembre lo stesso fuoriclasse egiziano ammise di sentirsi “più fuori che dentro”.

“Non so ancora nulla sul mio futuro - ammise dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Southampton - Non ci sono altri club come questo. Amo i tifosi e i tifosi amano me, ma non dipende né da me né da loro. Aspettiamo e vediamo”.

Sono stati necessari altri cinque mesi prima che il futuro di quello che è oggi il miglior giocatore della Premier League venisse deciso, cosa abbastanza complicata da comprendere soprattutto se si pensa che si sta parlando di un campione già entrato nella storia del calcio inglese.