Mohamed Kader Meite: l'imponente attaccante del Rennes che ha attirato l'attenzione di Chelsea, Milan, Manchester United e PSG

Come abbiamo già accennato, Meite è un giocatore imponente ed è chiaro che sta già imparando a sfruttare al meglio il suo fisico. "Sa come stare nell'area di rigore e usare il suo fisico", ha dichiarato recentemente l'allenatore del Rennes Habib Beye, ex difensore del Newcastle.

Come dimostrato da un paio dei suoi goal in questa stagione, il diciottenne è già esperto nel gioco di sponda, dimostrandosi inamovibile quando blocca un difensore, e ha la forza per controllare qualsiasi cosa accada dopo. Di certo non si tira indietro quando c'è da lottare, come ha dimostrato quando ha affrontato Marquinhos, pilastro del PSG, la scorsa stagione.

Non sorprende che sia anche assolutamente dominante nel gioco aereo, con due dei suoi quattro goal da senior realizzati finora di testa. Ciò che è più inaspettato, però, è la volontà di Meite di arretrare per aiutare la sua squadra, usando il suo fisico per riconquistare il possesso palla a centrocampo e far avanzare la sua squadra.

Sebbene si stia dimostrando letale nell'area di rigore, Meite non è il classico numero 9 "grande e grosso", spesso spunta sulle fasce, negli spazi e nel ruolo di numero 10, a dimostrazione della sua grande sicurezza con il pallone tra i piedi.