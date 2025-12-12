Mohamed Kader Meite: l'imponente attaccante del Rennes che ha attirato l'attenzione di Chelsea, Milan, Manchester United e PSG

Il Rennes non è nuovo alla produzione di alcuni dei migliori giocatori in circolazione, e Mohamed Kader Meite sembra destinato a diventare il prossimo talento in uscita dopo giocatori del calibro del vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembele, Desire Doue ed Eduardo Camavinga. A soli 18 anni, il possente attaccante sta già facendo girare la testa a tutta Europa.
Con la sua imponente statura di 193 cm, Meite è - per dirla senza mezzi termini - un vero e proprio colosso, e sta già imparando a sfruttare il suo fisico imponente a proprio vantaggio in quelle situazioni marginali che fanno la differenza nel calcio di alto livello.
Ma il francese non è il classico "gigante" goffo in attacco, bensì un mix di abilità tecnica e intuito nell'area di rigore, qualità fondamentali nel calcio moderno. Infatti, dopo il suo esordio in prima squadra nel 2025, con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, è già stato accostato ad alcune delle squadre più importanti d'Europa, tra cui i giganti della Premier League Chelsea e Manchester United.
Ma chi è Meite e perché dovresti prestare attenzione all'ultima grande promessa del Rennes? GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie.