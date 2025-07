Lunedì mattina Luka Modric atterrerà a Milano e svolgerà le visite mediche coi rossoneri, poi la firma: per il croato pronta la numero 14.

Il mondo Milan è pronto ad abbracciare Luka Modric.

L'arrivo del croato in rossonero sta per diventare realtà, con lo sbarco in Italia a cui faranno seguito visite mediche e firma col Diavolo.

Rinforzo di enorme qualità per Massimiliano Allegri, che a dispetto della soglia dei 40 anni ha mostrato all'universo calcistico che con la classe si possono compensare ampiamente i limiti d'età raggiunti.