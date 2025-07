Modric ha scelto il numero di maglia al Milan: ufficiale, avrà il 14 lasciato libero da Reijnders

Il campione croato è stato ufficializzato dal Milan, dove indosserà la maglia numero 14: lo aveva già fatto al Tottenham.

La giornata di Luka Modric, iniziata con l'atterraggio a Malpensa, si è chiusa dopo aver sbrigato le ultime pratiche: le visite mediche, la firma e la conseguente ufficialità del suo acquisto da parte del Milan.

Il croato, reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club con il Real Madrid, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. Ha firmato per un anno, dunque fino al 30 giugno del 2026, con un'opzione di rinnovo per la stagione successiva inserita nel suo contratto.

Non solo: Modric ha scelto anche il numero di maglia che sfoggerà nella stagione al Milan, in attesa di capire se sarà l'unica annata italiana. Ed è un numero che ha un significato piuttosto particolare.