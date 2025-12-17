Modric deve essere gestito, il Milan ha bisogno di Jashari: il piano di Allegri tra Supercoppa e campionato

Un altro giocatore che potrebbe concedere un po' di riposo a Luka Modric è Samuele Ricci.

Il centrocampista, sia al Torino che in Nazionale, ha spesso giocato da regista peraltro con ottimi risultati soprattutto in granata.

Allegri invece fin qui ha preferito utilizzarlo come mezzala e non in alternativa a Modric. Un ruolo in cui il tecnico rossonero sembra vederlo meglio.

"In allenamento Allegri ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni.A me piace molto stare in regia, ma pure Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala" ha spiegato Ricci qualche settimana fa a 'Tuttosport'.

La sensazione, insomma, è che l'ex granata difficilmente prenderà il posto di Modric ma semmai spesso giocherà al suo fianco.