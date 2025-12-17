Pubblicità
Pubblicità
Luka Modric MilanGetty Images
Lelio Donato

Modric deve essere gestito, il Milan ha bisogno di Jashari: il piano di Allegri tra Supercoppa e campionato

Il campione croato è insostituibile per il Milan di Allegri ma nelle ultime partite è apparso meno lucido e affaticato, il tecnico deve gestire le forze di Modric. Nelle prossime settimane toccherà a Jashari.

Pubblicità

Non c'è Milan senza Luka Modric. Il campione croato finora è stato praticamente insostituibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime uscite, però, anche l'ex Pallone d'Oro è apparso meno lucido del solito sbagliando qualche passaggio non da lui. Un segnale chiaro di stanchezza, peraltro comprensibile considerata l'età di Modric e il numero di partite accumulate nella sua lunghissima carriera.

Ecco perché, da qui in avanti, toccherà ad Allegri valutare di volta in volta quando sia il caso di concedere un po' di riposo al croato. E lanciare finalmente Ardon Jashari.

  • MODRIC SEMPRE TITOLARE IN CAMPIONATO

    Ma quanto ha giocato finora Luka Modric?

    Allegri come detto non ha mai rinunciato alla regia illuminata del croato, che è sempre sceso in campo dal 1' nelle prime quindici giornate di Serie A.

    Modric inoltre è stato sostituito solo due volte, l'ultima addirittura il 20 settembre. Mentre nelle successive undici partite di campionato ha giocato per novanta minuti.

    Normale quindi che adesso l'ex stella del Real Madrid inizi ad accusare una fisiologica stanchezza che a volte ne abbia le idee.

    • Pubblicità

  • L'ULTIMA STAGIONE DI MODRIC AL REAL MADRID

    Modric, che ha compiuto quarant'anni a settembre, nella scorsa stagione aveva giocato molto anche col Real Madrid.

    Per lui infatti alla fine le presenze complessive erano state addirittura 63 ma spesso il croato veniva sostituito a gara in corso o partiva dalla panchina.

    Ancelotti insomma aveva imparato a distillare la classe del suo campione senza spremerlo troppo. 

    Allo stesso tempo i numeri di Modric al Real Madrid ne conferma l'assoluta integrità fisica nonostante le molte battaglie di una carriera irripetibile.

    L'ultimo infortunio del regista, infatti, risale ormai a due anni fa quando si fermò solo pochi giorni per un leggero problema muscolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    JASHARI IN RAMPA DI LANCIO DOPO LA LUNGA ASSENZA

    In realtà quella di schierare sempre Modric è stata anche una necessità dettata dall'emergenza.

    Nelle idee iniziali, infatti, il croato si sarebbe dovuto alternare con Ardon Jashari sul quale il Milan ha investito molto la scorsa estate.

    Il giovane centrocampista arrivato dal Club Brugge però si è fermato quasi subito a causa di un infortunio piuttosto serio in allenamento che lo ha tenuto fuori a lungo.

    Jashari è così tornato a disposizione solo a inizio novembre e ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro la Lazio, mostrando in parte i motivi che hanno spinto il Milan ad acquistarlo.

    In campionato però lo svizzero è ancora fermo ai sedici minuti giocati nella prima giornata contro la Cremonese. 

    Allegri, evidentemente, aspetta che Jashari cresca soprattutto a livello fisico prima di lanciarlo definitivamente. Cosa che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

    In Supercoppa intanto toccherà ancora a Modric guidare l'orchestra rossonera.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL RUOLO DI RICCI

    Un altro giocatore che potrebbe concedere un po' di riposo a Luka Modric è Samuele Ricci.

    Il centrocampista, sia al Torino che in Nazionale, ha spesso giocato da regista peraltro con ottimi risultati soprattutto in granata.

    Allegri invece fin qui ha preferito utilizzarlo come mezzala e non in alternativa a Modric. Un ruolo in cui il tecnico rossonero sembra vederlo meglio.

    "In allenamento Allegri ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni.A me piace molto stare in regia, ma pure Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala" ha spiegato Ricci qualche settimana fa a 'Tuttosport'.

    La sensazione, insomma, è che l'ex granata difficilmente prenderà il posto di Modric ma semmai spesso giocherà al suo fianco.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0