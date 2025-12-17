Modric deve essere gestito, il Milan ha bisogno di Jashari: il piano di Allegri tra Supercoppa e campionato

Non c'è Milan senza Luka Modric. Il campione croato finora è stato praticamente insostituibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri.
Nelle ultime uscite, però, anche l'ex Pallone d'Oro è apparso meno lucido del solito sbagliando qualche passaggio non da lui. Un segnale chiaro di stanchezza, peraltro comprensibile considerata l'età di Modric e il numero di partite accumulate nella sua lunghissima carriera.
Ecco perché, da qui in avanti, toccherà ad Allegri valutare di volta in volta quando sia il caso di concedere un po' di riposo al croato. E lanciare finalmente Ardon Jashari.