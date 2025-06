Modric al Milan e Reijnders al Manchester City: l’impatto delle operazioni a bilancio e il saldo, i numeri delle casse rossonere

Il centrocampista croato arriva a parametro zero, mentre l’olandese si trasferisce al Manchester City: impatto positivo sul bilancio 2024/25.

Il Milan si prepara a un’estate di grandi manovre, a partire da due operazioni di mercato che cambieranno volto al centrocampo rossonero: l’arrivo di Luka Modric e la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City.

Il club di via Aldo Rossi accoglie uno dei centrocampisti più esperti e decorati degli ultimi vent’anni, pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, mentre saluta uno dei suoi giocatori più brillanti dell’ultima stagione, venduto ai Citizens per una cifra che potrebbe arrivare a 75 milioni di euro.

Queste due operazioni non solo hanno un significato tecnico ma producono effetti significativi anche sul bilancio del club, sia per la stagione 2024/25 sia per la successiva.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Milan registrerà un impatto positivo netto di circa 38,4 milioni nella prossima stagione, mentre il costo del nuovo innesto verrà assorbito quasi interamente da quanto risparmiato con la partenza dell’olandese.