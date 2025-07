Il Milan acquista un Modric capace di giocare oltre 60 partite in stagione: dati incredibili

Il quasi 40enne croato è stato uno dei calciatori più presenti dall'estate 2024 all'estate 2025: solo i giovani Valverde e Barcola in campo per più gare.

Da molti considerato erroneamente come parte integrante della stagione 2025/2026, il Mondiale per Club chiude in realtà definitivamente l'annata 24/25. Mentre il 25/26 è già cominciato con le prime gare di Champions League, il torneo americano si chiude nella serata di domenica 13 luglio con la finalissima tra Chelsea e PSG. Una stagione mai così impegnativa per i calciatori, considerando come alcuni di loro abbiano giocato oltre 60 partite con le squadre di club nel corso della lunghissima annata.

Tra questi c'è anche Luka Modric, che a poche settimane dal compimento dei 40 anni è stato uno dei calciatori in assoluto più presenti durante l'annata. Un dato positivo per il Milan di Allegri, che accoglierà il croato nella giornata di lunedì per le visite mediche, anticipazione sulla firma del contratto e l'ufficialità dell'ingaggio quale nuovo acquisto del team rossonero.

A settembre Modric sarà un 40enne che ha ancora voglia di giocare da professionista, e lo farà almeno fino all'estate 2026 in maglia Milan. Poi, tra un anno, si vedrà, ma intanto l'ormai ex Real Madri dimostra di essere ancora pronto dal punto di vista qualitativo e soprattutto fisico, visti gli oltre 60 match disputati nel corso dell'annata.