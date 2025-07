Mirwan Suwarso, presidente del Como: "Messi un sogno, ma perché dovrebbe lasciare l'Inter Miami?"

Il patron lariano parla della clamorosa voce di mercato: "Non abbiamo avuto nessun contatto". Sui 100 milioni spesi: "Investimento a lungo termine".

Ambizioni altissime, ma sempre con i piedi per terra. Questo è il concetto del Como. Un club che non ha intenzione di smettere di crescere, che è partito dalla Serie B e che ora, passo dopo passo, sogna di entrare in Europa.

Il presidente lariano Mirwan Suwarso non si tira indietro e, in un'intervista a La Stampa, parla di tutto quel che sta succedendo a Como. Compresa la clamorosa voce di mercato che negli ultimi giorni ha accostato ai lombardi nientemeno che Lionel Messi.

Dalla Pulga al mancato approdo di Cesc Fabregas all'Inter, da Nico Paz ai circa 100 milioni già investiti sul mercato in entrata, passando per i rifiuti di Theo Hernandez e Thiaw, ecco le dichiarazioni più interessanti di Suwarso.