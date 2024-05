Miretti regista: l'idea di Allegri per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta

L'assenza di Locatelli causa squalifica cambia i piani del tecnico bianconero: toccherà al classe 2003 agire come riferimento centrale di centrocampo.

Giornata di vigilia per la Juventus, pronta a scendere in campo a Roma tra poco più di ventiquattro ore per affrontare l'Atalanta nella finalissima di Coppa Italia.

Per i bianconeri si tratta dell'ultima prova d'appello per scongiurare il desolante scenario che vedrebbe Madama chiudere per il terzo anno consecutivo senza vincere trofei.

In vista della notte decisiva dell'Olimpico, Massimiliano Allegri è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo dove mancherà Manuel Locatelli causa squalifica. Al suo posto, in qualità di vertice centrale nel pacchetto a tre potrebbe infatti toccare a Fabio Miretti.