Francesco Schirru

Minorenni incendiano lo stadio, tribuna distrutta: il club era appena retrocesso

Secondo club più vincente nella storia della Finlandia, l'Haka fa ora i conti con la distruzione di un settore dello stadio. Tre i minorenni coinvolti, uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto, che poi ha causato il rogo.

I residenti di Valkeakoski, Finlandia, sono alle prese con un evento che rimarrà nella storia della città. Purtroppo. Alcuni giorni fa, infatti, tre minorenni hanno appiccato un incendio nello stadio locale, sede di uno dei club più gloriosi della nazione: l'Haka. Incendio che ha distrutto la tribuna dell'impianto Tehtaan kenttä, distruggendo anche parte del manto erboso artificiale.

Dopo le indagini, la polizia locale ha appreso che i giovani erano presenti al momento dello scoppio dell'incendio, interrogandoli nelle ore successive. Tutti minorenni, non potranno essere condannati penalmente, ma gli Under 15 possono comunque essere tenuti al risarcimento dei danni per quanto accaduto. Uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto, che poi ha causato il rogo.

Fortunatamente per lo stadio dell'Haka e i suoi tifosi, l'incendio non si è propagato ad altri edifici dell'impianto. Le tribune su entrambi i lati e il ristorante Paviljonki, fanno sapere i media finlandesi, sono sopravvissuti senza danni.

  • L'INCENDIO DOPO LA RETROCESSIONE

    Il dicembre 2025 rimarrà mestamente nella storia della città e del club, considerando che pochi giorni prima dell'incendio l'Haka ha dovuto fare i conti con la retrocessione dalla massima serie finendo nella seconda divisione, ovvero la Ykkösliiga.

    "L'incidente ha anche suscitato un acceso dibattito sui social media e forti dissapori tra i residenti della città" ha commentato la Commissaria per la Criminalità Maijastiina Tammisto in un comunicato stampa. "La polizia desidera ringraziare tutti coloro che hanno fornito le segnalazioni".

    "Speriamo che la discussione sull'argomento rimanga obiettiva e ricordi che una comunicazione inappropriata e diretta alla persona può portare a un'indagine penale" 

  • LA STORIA DELL'HAKA

    Poco conosciuto fuori dai confini finlandesi, l'Haka ha conquistato 9 titoli locali, di cui l'ultimo nel 2004. 

    Proprio per il suo passato glorioso, ma non per un presente pregno di trofei, il team di Valkeakoski non è riconosciuto all'estero a differenza di club come Kups e HJK, di consueto qualificate ad Europa League e Conference in virtù dei vari campionati conquistati.

    L'HJK è di gran lunga il club più importante della Finlandia con 33 campionati vinti, mentre l'Haka è il secondo. Non si tratta comunque di una prima volta nella seconda serie per l'Haka, tornato nella massima serie nel 2020 dopo diversi anni nella seconda.

  • RICOSTRUIRE LA TRIBUNA

    Lo stadio dell'Haka è stato inaugurato nel 1934, mentre tribune in pietra sono state costruite nel 1960 e quelle in legno nel 1996. 

    Dopo l'incendio che ha distrutto la tribuna, l'Haka ha creato un’iniziativa per chiedere aiuto a tifosi e persone comuni: l'obiettivo è ricostruire il settore con le donazioni da 25, 50 o 500 euro.

    Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, entrambi giocatori del Palermo, hanno donato le proprie maglie.

    "Crediamo che l'adesione sia un modo nuovo e unico per unire i tifosi di calcio finlandesi. Offre inoltre all'Haka un modo significativo per ringraziare e riconoscere tutti i membri e coloro che sostengono la squadra nei momenti difficili" afferma Marko Laaksonen, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'FC Haka Oy.

