Minorenni incendiano lo stadio, tribuna distrutta: il club era appena retrocesso

I residenti di Valkeakoski, Finlandia, sono alle prese con un evento che rimarrà nella storia della città. Purtroppo. Alcuni giorni fa, infatti, tre minorenni hanno appiccato un incendio nello stadio locale, sede di uno dei club più gloriosi della nazione: l'Haka. Incendio che ha distrutto la tribuna dell'impianto Tehtaan kenttä, distruggendo anche parte del manto erboso artificiale.

Dopo le indagini, la polizia locale ha appreso che i giovani erano presenti al momento dello scoppio dell'incendio, interrogandoli nelle ore successive. Tutti minorenni, non potranno essere condannati penalmente, ma gli Under 15 possono comunque essere tenuti al risarcimento dei danni per quanto accaduto. Uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto, che poi ha causato il rogo.

Fortunatamente per lo stadio dell'Haka e i suoi tifosi, l'incendio non si è propagato ad altri edifici dell'impianto. Le tribune su entrambi i lati e il ristorante Paviljonki, fanno sapere i media finlandesi, sono sopravvissuti senza danni.