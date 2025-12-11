Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Joseph Minala LazioGetty Images
Lelio Donato

Minala e le polemiche sull'età: "Mi hanno umiliato, un sito inventò la notizia che avevo 42 anni, i test dicono che dimostro meno di 29 anni"

L'ex calciatore della Lazio si è trasferito a Malta dove continua a giocare, ma il rimpianto resta: "In Italia non mi voleva più nessuno, sono stato mortificato e umiliato".

Pubblicità

La carriera di Joseph Minala continua e neppure troppo lontano dall'Italia. L'ex Lazio, infatti, oggi gioca a Malta.

E in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' si è sfogato raccontando il vero motivo del suo addio alla Serie A.

Tutta colpa di una fake news riguardante la presunta età di Minala, che di anni oggi ne ha 29, come dimostrato peraltro da esami specifici a cui si è sottoposto.

  • L'ARRIVO DI MINALA IN ITALIA

    Minala peraltro arriva in Italia giovanissimo e in condizioni difficili: "Una persona mi notò in un torneino e mi promise un provino. Avevo 15 anni, era un sogno. I miei fecero di tutto per pagarmi il biglietto. Partii dal Camerun, poi andai in Libia e arrivai a Fiumicino. Da lì, presi un treno per la stazione Termini, a Roma. Quella persona mi aveva dato un telefono per chiamarlo appena arrivato. Non l’ho più visto, né sentito. Rimasi ore e ore alla stazione da solo. Avevo fame, sete, sonno, neanche un soldo. Mi resi conto in fretta della truffa, così andai alla polizia per spiegare tutto.Mi accompagnò in ospedale per fare degli accertamenti. Durante il tragitto pensai: “Ecco, ora torno a casa”. E invece no. Mi portarono in una casa famiglia a Torre Spaccata".

    • Pubblicità

  • IL NAPOLI E IL DEBUTTO CON LA LAZIO

    Il primo club a notare Minala in Italia è il Napoli.

    "Rimasi quasi un anno. Nacque tutto grazie a Vincenzo Raiola, fratello di Mino, l’agente che mi seguiva all’epoca. Mi ritrovai ad allenarmi accanto a Cavani e Hamsik, con Mazzarri allenatore, facendo avanti e indietro da Roma. La casa famiglia mi lasciava libero dal lunedì al giovedì, poi dovevo rientrare" ricorda Minala.

    Ma la vera grande occasione è stata la Lazio, con cui Minala debutta in Serie A a soli 17 anni: "La Vigor Perconti mi prese dal “Città dei ragazzi”. Giocai lì per alcuni mesi, poi mi cercarono Roma e Lazio. Scelsi i biancocelesti grazie al pressing su Facebook di Onazi. Ricordo il primo allenamento a Rivisondoli, in Abruzzo, con Bollini allenatore. Era l’estate del 2013. Dopo un paio d’ore chiamò Tare e gli disse di prendermi. Io, Lombardi, Keita, Tounkara, Murgia, Strakosha. La Primavera più forte mai vista alla Lazio. Il debutto in A? Un dono di Dio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA POLEMICA SULL'ETÀ DI MINALA

    La gioia di Minala però dura poco, tutta colpa di una fake news sulla sua età: "Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato.Il bello è che non ero uno sconosciuto. Dominavo il campionato Primavera. Fu un attacco mirato, ma ho una mia idea.La voce fu messa in giro da qualcuno che prima teneva a me, che mi seguiva. In Senegal, un sito poi oscurato, inventò la notizia secondo cui avessi 42 anni. La gente iniziò a fare fotomontaggi, a prendermi in giro. Nessuno lo sa, ma in quel periodo fui anche minacciato e ricattato da persone che mi avevano aiutato, di cui mi fidavo. Io ero solo e indifeso, nessuno mi ha protetto. Ero un adolescente come tanti, ma la gente mica ci credeva. Questo accanimento ingiustificato mi ha rovinato". 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL RIMPIANTO E LA VERA ETÀ DI MINALA

    La Lazio resta così il grande rimpianto di Minala:

    "Avrei meritato una chance, soprattutto nel 2019-20. Giocai solo in Coppa Italia, sul 4-0. Ero fuori rosa, poi fui reintegrato. Un po’ ci sono rimasto male, almeno 5’ a partita li avrei potuti fare. Ho perso un bel pezzo di carriera.I test sull'età? Hanno dimostrato che sono nato nel 1996. Anzi, hanno attestato che dimostro persino un anno in meno. Sa quante volte ho sentito dire “questo ha 40 anni, come può giocare?. L’80% delle persone mi hanno giudicato male. Non sono un fenomeno, ma quando mi è stata data una chance ho sempre dimostrato di valere"

  • Pubblicità
    Pubblicità
0