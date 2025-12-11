Minala e le polemiche sull'età: "Mi hanno umiliato, un sito inventò la notizia che avevo 42 anni, i test dicono che dimostro meno di 29 anni"

La gioia di Minala però dura poco, tutta colpa di una fake news sulla sua età: "Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato.Il bello è che non ero uno sconosciuto. Dominavo il campionato Primavera. Fu un attacco mirato, ma ho una mia idea.La voce fu messa in giro da qualcuno che prima teneva a me, che mi seguiva. In Senegal, un sito poi oscurato, inventò la notizia secondo cui avessi 42 anni. La gente iniziò a fare fotomontaggi, a prendermi in giro. Nessuno lo sa, ma in quel periodo fui anche minacciato e ricattato da persone che mi avevano aiutato, di cui mi fidavo. Io ero solo e indifeso, nessuno mi ha protetto. Ero un adolescente come tanti, ma la gente mica ci credeva. Questo accanimento ingiustificato mi ha rovinato".