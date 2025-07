Milinkovic-Savic al Napoli, è ufficiale: il portiere si trasferisce a titolo definitivo dal Torino, il comunicato e le cifre

Nuovo portiere per il Napoli, che accoglie Vanja Milinkovic-Savic: tutti i dettagli dell'operazione con il Torino.

Ennesimo acquisto del Napoli in questa sessione si mercato che vede la squadra di Antonio Conte assoluta protagonista, almeno in Serie A. Non sarà infatti l'ultimo rinforzo dei Campioni d'Italia.

È ufficiale l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic, che dopo anni a difendere la porta del Torino, si trasferisce al Napoli a titolo definitivo.

Si tratta di un'operazione importante visto l'investimento fatto dal club di Aurelio De Laurentiis; Milinkovic-Savic si metterà da subito a disposizione aumentando la concorrenza in porta dove rimarrà infatti Alex Meret.

Di seguito il comunicato con i dettagli sulle cifre dell'operazione.