Milinkovic-Savic ipnotizza Morata dopo Camarda: la statistica sui rigori parati dal 2024 è mostruosa

L'aspetto stupefacente è che Milinkovic-Savic non è sempre stato così, nonostante una stazza che fa paura e un'altezza che rende la visione della porta piccola piccola per qualsiasi centravanti, così come per qualsiasi rigorista.

Il serbo, prima dell'estate 2024, aveva una media molto bassa per quanto riguarda i rigori: se n'era fatti segnare la bellezza di 28 su 31.

Ciò significa che ne aveva parati solamente 3, una percentuale risibile considerando quel che avrebbe poi combinato in seguito. Anche e soprattutto contro Lecce e Como.