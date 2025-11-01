Pubblicità
Milinkovic-Savic Morata Napoli ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Milinkovic-Savic ipnotizza Morata dopo Camarda: la statistica sui rigori parati dal 2024 è mostruosa

Il portiere del Napoli si conferma specialista sui calci di rigore: dall'inizio del campionato 2024/2025 a oggi ne ha parati 6 su 11.

Si sapeva già in estate che Vanja Milinkovic-Savic avrebbe conteso ad Alex Meret il posto da titolare tra i pali del Napoli più di quanto avessero fatto i suoi predecessori. Ma in pochi si sarebbero attesi un rendimento del genere.

Il rendimento in questione, poi, si eleva all'ennesima potenza quando si tratta di calci di rigore. Ovvero la specialità della casa, il fondamentale in cui l'ex giocatore del Torino eccelle quasi più di chiunque altro.

Non è un'esagerazione: dopo le partite contro Lecce e Como è diventata la pura realtà. Anche allargando il raggio oltre la Serie A, al calcio europeo.

  • MORATA DOPO CAMARDA

    Milinkovic-Savic, a dire il vero, ha combinato una mezza frittata nel primo tempo di Napoli-Como: proprio il portiere serbo è franato in area su Morata, portando alla concessione di un calcio di rigore per i lariani.

    Sul dischetto è andato lo stesso Morata, ma Milinkovic ha ipnotizzato l'ex juventino e milanista, respingendogli il destro. Così come aveva fatto solo pochi giorni fa, sempre sullo 0-0, al Via del Mare di Lecce contro Camarda.

  • 6 RIGORI PARATI SU 11

    La statistica recente di Milinkovic-Savic per quanto riguarda i rigori, così, è mostruosa: l'ex granata ne ha parato 6 sugli ultimi 11 calciati dagli avversari verso i suoi pali, facendosi bucare appena 5 volte. Dunque meno della metà.

    Dall'inizio del campionato 2024/2025, Milinkovic è diventato quasi insuperabile in questo senso: ha detto di no a Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic quando giocava nel Torino e, appunto, a Camarda e poi a Morata in pochissimi giorni.

  • CHE ESPLOSIONE

    L'aspetto stupefacente è che Milinkovic-Savic non è sempre stato così, nonostante una stazza che fa paura e un'altezza che rende la visione della porta piccola piccola per qualsiasi centravanti, così come per qualsiasi rigorista.

    Il serbo, prima dell'estate 2024, aveva una media molto bassa per quanto riguarda i rigori: se n'era fatti segnare la bellezza di 28 su 31.

    Ciò significa che ne aveva parati solamente 3, una percentuale risibile considerando quel che avrebbe poi combinato in seguito. Anche e soprattutto contro Lecce e Como.

  • IL RECORD DEL NAPOLI

    Milinkovic-Savic, così, ha contribuito e sta contribuendo a portare il Napoli in alto anche da un punto di vista europeo, come rivelato da Opta. Anche se in coabitazione con i colleghi azzurri, Meret in primis.

    "Nessuna squadra - recita il dato - ha parato più rigori del Napoli nelle ultime 4 stagioni nei Big-5 campionati europei (dal 2022/23): 7 su 14 per i partenopei (il 50%), a quota 7 anche Las Palmas e Bochum".
