Milinkovic-Savic ipnotizza Morata dopo Camarda: la statistica sui rigori parati dal 2024 è mostruosa

Si sapeva già in estate che Vanja Milinkovic-Savic avrebbe conteso ad Alex Meret il posto da titolare tra i pali del Napoli più di quanto avessero fatto i suoi predecessori. Ma in pochi si sarebbero attesi un rendimento del genere.
Il rendimento in questione, poi, si eleva all'ennesima potenza quando si tratta di calci di rigore. Ovvero la specialità della casa, il fondamentale in cui l'ex giocatore del Torino eccelle quasi più di chiunque altro.
Non è un'esagerazione: dopo le partite contro Lecce e Como è diventata la pura realtà. Anche allargando il raggio oltre la Serie A, al calcio europeo.