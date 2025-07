Milik si è infortunato in palestra: nuovo stop per un incidente fortuito

L'attaccante della Juventus non ha preso parte all'allenamento della Juventus andato in scena venerdì per un problema occorso il giorno prima.

Arek Milik tornerà ad allenarsi con la Juventus solamente ad agosto. Il polacco, infatti, non ha preso parte alla seduta di venerdì 25 luglio dopo essersi infortunato il giorno precedente in palestra. Non un grave problema per l'ex Napoli, che dovrà comunque rimanere fermo per qualche giorno dopo quanto accaduto il 24 luglio. Cosa esattamente?

La Juventus non ha dato informazioni specifiche, evidenziando però come il problema accusato da Milik sia stato un incidente fortuito.

"Milik ha subito ieri (giovedì 25 luglio, ndr) una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra. La prognosi stimata è di circa 7 giorni, soggetta all’evoluzione della ferita".

Insomma, Milik tornerà a disposizione di Tudor ad agosto, in attesa di capire esattamente quando. Per questo motivo il polacco è in grosso dubbio per l'amichevole contro la Reggiana del 2, mentre potrebbe essere a disposizione per quella contro il Borussia Dortmund prevista una settimana dopo (il 10 del mese, alle 17:30).