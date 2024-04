Milik ancora ai box per infortunio: Allegri fissa i tempi per il rientro

Il polacco della Juventus è alle prese con una lesione all'adduttore rimediata in allenamento a metà marzo.

Non sarà Juventus-Fiorentina la partita buona per il rientro tra i convocati bianconeri di Arkadiusz Milik, ancora ai box e costretto ad attendere prima di poter tornare a dare una mano alla squadra di Massimiliano Allegri.

Servirà ancora un po' di tempo prima di rivederlo all'opera in qualità di opzione offensiva a disposizione del tecnico livornese, che in conferenza stampa ha aggiornato i tempi del rientro dell'ex Napoli.

Milik si è fatto male in allenamento a metà marzo, e da allora è al lavoro per recuperare in vista del ritorno in campo: con la Juventus ha saltato le ultime due sfide di campionato e l'andata della semifinale di Coppa Italia, mentre con la Polonia non è riuscito a essere presente per i due match contro Estonia e Galles, valsi la qualificazione a Euro 2024.