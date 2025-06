Il Milan pensa a Zinchenko: può essere un'opzione per l'eventuale sostituzione di Hernandez

Il terzino ucraino è oggetto di valutazione in casa Milan, vista la possibile partenza di Theo Hernandez.

Nome nuovo per la fascia sinistra del Milan: nel mirino del direttore sportivo Igli Tare è finito Oleksandr Zinchenko.

Come riportato da 'Sky Sport', il terzino dell'Arsenal è uno dei profili in lizza per l'eventuale sostituzione di Theo Hernandez, sempre cercato con insistenza dall'Al-Hilal del nuovo tecnico Simone Inzaghi ma anche desiderio dell'Atletico Madrid.

Un'opzione pronta a prendere ulteriormente quota qualora il francese dovesse effettivamente fare le valigie e salutare Milano. Ricordiamo che Zinchenko è legato ai 'Gunners' da un contratto con scadenza fissata per il 2026.