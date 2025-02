Milan-Verona formazioni, giocano i 'Fantastici quattro'? Le decisioni ufficiali su Joao Felix, Gimenez, Leao, Pulisic e gli ospiti

Deludente in Champions League, il Milan si rituffa nel campionato per affrontare il Verona. Che non avrà Tengstedt, Serdar e Livramento.

La prima partita con 'I fantastici quattro', soprannome dato al gruppo composto da Gimenez, Joao Felix, Pulisic e Leao, non è andata certo bene. In Champions il Milan ha perso l'andata dei playoff contro il Feyenoord, con l'opportunità comunque di giocare il ritorno a San Siro per ribaltare la situazione. Ora, però, i rossoneri scendono in campo per la Serie A, ospitando il Verona.

Conceicao cambia il suo Milan dopo l'esperimento Fantastici quattro (il film dei supereroi è tra l'altro in arrivo al cinema, ndr), scegliendo una squadra meno offensiva per la partita contro un Verona a caccia di punti salvezza per il proseguo della stagione.

Chi gioca Milan-Verona questa sera? Le probabili formazioni non si sono discostate da quelle ufficiali, confermate definitivamente intorno alle 19:45.