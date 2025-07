Milan su Embolo: interesse concreto per l'attaccante del Monaco, altri contatti

Il Milan è interessato a Embolo per l'attacco: nuovi contatti e pista pronta a surriscaldarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Il Milan continua a cercare un attaccante da aggiungere al roster offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri: nelle ultime ore sembrano essere in netto rialzo le quotazioni di un giocatore in particolare.

Stiamo parlando di Breel Embolo, attualmente in forza al Monaco: come reso noto da 'Sky Sport', bisogna registrare un interesse piuttosto marcato dei rossoneri per il 28enne svizzero.

In attesa, magari, di una presa di posizione ancora più netta a riguardo che avvicinerebbe ulteriormente Embolo alla destinazione milanese.