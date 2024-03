Milan unica italiana al Soccer Champions Tour 2024: tre amichevoli negli Stati Uniti

I rossoneri sfideranno Manchester City, Real Madrid e Barcellona tra luglio e agosto nel Soccer Champions Tour 2024.

Non solo gli Europei e la Copa America: l'estate 2024 si appresta a offrirci anche un'altra competizione che, seppur di stampo amichevole, non può passare inosservata per la caratura dei club partecipanti.

Anche quest'anno avrà luogo il Soccer Champions Tour, torneo di scena negli Stati Uniti che ospiterà alcune tra le formazioni più note al mondo: a differenza del 2023, quando le squadre italiane furono due, stavolta ci sarà una sola esponente nostrana.

Sarà il Milan a rappresentare la Serie A nel territorio americano: i rossoneri furono protagonisti anche un anno fa assieme alla Juventus, altra italiana che però quest'anno non sarà presente.