Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan SassuoloGetty
Simone Gambino

Milan-Sassuolo 2-2, pagelle e tabellino: Bartesaghi alla Theo Hernandez, Gabbia e De Winter non impeccabili, Pulisic poco incisivo, Laurienté cambia la partita

Altra neopromossa, altro stop per il Milan: a San Siro finisce 2-2 contro un Sassuolo vivace e intraprendente. Non basta la doppietta di un Bartesaghi da applausi, per i neroverdi a segno Kone (al secondo centro consecutivo) e Lauriente, che dopo il suo ingresso trascina la squadra di Grosso al pareggio.

Pubblicità

Un altro passo falso contro una neopromossa: il Milan non riesce ad uscire da questo tunnel e dopo i punti persi contro Cremonese e Pisa va a sbattere anche contro il Sassuolo. Un 2-2 che matura in maniera in maniera a di poco rocambolesca: vantaggio degli ospiti con Koné, rimonta rossonera firmata dall'impronosticabile doppietta di Bartesaghi, pareggio neroverde con una magia di Lauriente.

Aveva tutti i contorni di una favola natalizia la domenica di Davide Bartesaghi, protagonista inatteso: attento e puntuale nel chiudere l'azione dopo il traversone basso di Loftus-Cheek sul primo goal; preciso e coraggioso nel sinistro col quale ha regalato il bis, sfruttando l'assist di Nkunku. E il Milan va vicino anche al tris a più riprese, trovando il 3-1 con un tocco di Pulisic sotto misura, cancellato però dall'arbitro Crezzini per un fallo precedente di Loftus-Cheek. 

Il Sassuolo però è squadra viva e in fiducia e al minuto 77 trova il pareggio con una straordinaria azione conclusa con un destro chirurgico dal neoentrato Lauriente. L'ingresso del francese manda in tilt la difesa rossonera (orfana anche di Gabbia, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio) e oltre al goal il capocannoniere della scorsa Serie B trova anche un palo clamoroso nel finale. Una frenata, quella dei rossoneri, che rischia ora di costare la vetta...

  • PAGELLE MILAN

    Due goal pesanti, l'ennesimo step di crescita in una stagione che lo ha visto iniziare come riserva di Estupinan ed imporsi poi come titolare indiscusso sulla corsia sinistra: Davide Bartesaghi (7,6) è l'intuizione di Allegri, la risposta homemade al quesito sulla successione di Theo Hernandez. Non impeccabile Gabbia (5), impreparato in occasione del goal del vantaggio del Sassuolo, rete che nasce da una palla persa da Rabiot (6), in grado poi di rialzare la china. Male anche De Winter (5) e Tomori (5,5), troppo fermi sul 2-2 di Lauriente. Poco incisivo Pulisic (5,5), decisamente meno brillante rispetto a Torino.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 5,5, Gabbia 5 (60' De Winter 5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6  (90' Athekame sv), Loftus-Cheek 6,5, Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 7,5 (90' Estupinan sv); Pulisic 5,5 (73' Ricci 5,5), Nkunku 6. All. Allegri.

    • Pubblicità

  • PAGELLE SASSUOLO

    Sembra davvero inspiegabile come si possa preferire Fadera (5) a Lauriente (7): l'ingresso del francese regala al Sassuolo vivacità, gamba e imprevedibilità. Ancora tra i migliori Ismael Kone, che dopo la rete contro la Fiorentina regala il bis a San Siro. Da sottolineare anche il gran lavoro di Pinamonti (7), che mette la sua firma sul risultato con due assist preziosissimi.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5, Idzes 5,5, Muharemović 6, Candé 5,5 (59' Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 6,5, Koné 7; Volpato 5,5 (87' Moro sv), Pinamonti 7 (87' Cheddira), Fadera 5 (59' Lauriente 7,5). All. Grosso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO MILAN-SASSUOLO

    MILAN-SASSUOLO 2-2

    Marcatori: 14' Kone, 34' Bartesaghi, 47' Bartesaghi, 77' Lauriente

    MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 5,5, Gabbia 5 (60' De Winter 5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6  (90' Athekame sv), Loftus-Cheek 6,5, Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 7,5 (90' Estupinan sv); Pulisic 5,5 (73' Ricci 5,5), Nkunku 6. All. Allegri.
    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5, Idzes 5,5, Muharemović 6, Candé 5,5 (59' Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 6,5, Koné 7; Volpato 5,5 (87' Moro sv), Pinamonti 7 (87' Cheddira), Fadera 5 (59' Lauriente 7,5). All. Grosso.

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: Loftus-Cheek, Fadera, Thorstvedt


    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Torino crest
Torino
TOR
0