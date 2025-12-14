Milan-Sassuolo 2-2, pagelle e tabellino: Bartesaghi alla Theo Hernandez, Gabbia e De Winter non impeccabili, Pulisic poco incisivo, Laurienté cambia la partita

Un altro passo falso contro una neopromossa: il Milan non riesce ad uscire da questo tunnel e dopo i punti persi contro Cremonese e Pisa va a sbattere anche contro il Sassuolo. Un 2-2 che matura in maniera in maniera a di poco rocambolesca: vantaggio degli ospiti con Koné, rimonta rossonera firmata dall'impronosticabile doppietta di Bartesaghi, pareggio neroverde con una magia di Lauriente.

Aveva tutti i contorni di una favola natalizia la domenica di Davide Bartesaghi, protagonista inatteso: attento e puntuale nel chiudere l'azione dopo il traversone basso di Loftus-Cheek sul primo goal; preciso e coraggioso nel sinistro col quale ha regalato il bis, sfruttando l'assist di Nkunku. E il Milan va vicino anche al tris a più riprese, trovando il 3-1 con un tocco di Pulisic sotto misura, cancellato però dall'arbitro Crezzini per un fallo precedente di Loftus-Cheek.

Il Sassuolo però è squadra viva e in fiducia e al minuto 77 trova il pareggio con una straordinaria azione conclusa con un destro chirurgico dal neoentrato Lauriente. L'ingresso del francese manda in tilt la difesa rossonera (orfana anche di Gabbia, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio) e oltre al goal il capocannoniere della scorsa Serie B trova anche un palo clamoroso nel finale. Una frenata, quella dei rossoneri, che rischia ora di costare la vetta...