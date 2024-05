Milan-Salernitana 3-3, cronaca, tabellino e voti: Giroud saluta con una girata delle sue, applausi per Pioli e Kjaer

Milan-Salernitana è la passerella d'addio di Pioli, Giroud e Kjaer: tanta emozione a San Siro per l'addio ai simboli del diciannovesimo Scudetto.

Un saluto caloroso, emozionante per un pezzo di Milan che lascia: una serata indimenticabile per Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, celebrati da San Siro in occasione dell'ultimo appuntamento stagionale. Milan-Salernitana finisce 3-3 ma il risultato finale conta solo per le statistiche: il focus è tutto sull'addio ai simboli del diciannovesimo Scudetto.

Si inizia con l'omaggio della squadra nel prepartita ad un emozionatissimo Stefano Pioli, che abbraccia uno per uno tutti i giocatori e lo staff, e si prosegue con il boato al goal del 2-0 firmato proprio da Olivier Giroud, che festeggia con una girata delle sue la sua ultima partita in rossonero prima dello sbarco negli States, raddoppiando il vantaggio cinque minuti dopo l'1-0 di Leao.

Dopo l'intervallo si riaccende in maniera assordante anche la Curva Sud, con cori e fumogeni delle grandi occasioni, sempre ribadendo alla società la propria fame di vittorie.

Nella ripresa c'è spazio anche per la prima in Serie A di Mattia Caldara con la maglia del Milan, a 6 anni di distanza dal suo arrivo in rossonero, e per le reti di Simy (doppietta), Calabria e Sambia, che certificano il 3-3. Nel finale standing ovation per l'uscita di Giroud e applausi per l'ingresso di Simon Kjaer, anche lui al passo d'addio.