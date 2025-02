Milan-Roma 3-1, pagelle e tabellino: Abraham non perdona, Joao Felix da stropicciarsi gli occhi, ai giallorossi non basta Dovbyk

AC Milan vs Roma

Primi lampi di Joao Felix e Gimenez nel 3-1 del Milan alla Roma: protagonista l'ex Tammy Abraham con una doppietta. Theo in ripresa, malissimo Celik.

La prima, scintillante sfilata a San Siro di Gimenez e Joao Felix, la doppietta del grande ex della serata, Tammy Abraham, il pass per le semifinali di Coppa Italia: solo sorrisi per il Milan di Sergio Conceiçao, che supera 3-1 la Roma ritrovando fiducia ed entusiasmo.

Primo tempo aperto e divertente, con il Diavolo che si dimostra più cinico, costruendo entrambe le reti sull'asse Hernandez-Abraham: assist del francese e goal del numero 90, che infila Svilar prima con un colpo di testa ben indirizzato sul palo lungo e poi finalizzando un contropiede rifinito dallo stesso Theo. Da segnalare però anche un paio di occasioni pericolosissime dei giallorossi, che colpiscono una traversa alla mezzora con Pisilli e nel finale impegnano Maignan con una pennellata su punizione di Dybala.

La Roma rientra subito in partita ad inizio ripresa grazie al fiuto del goal del neoentrato Dovbyk, che si fa trovare pronto da pochi passi su un cross di Angelino deviato da Walker.

Conceiçao decide allora di giocarsi i due pezzi da novanta del mercato invernale, inserendo Gimenez e Joao Felix al posto di Abraham e Pulisic, e al 72' è proprio la nuova coppia d'attacco dei rossoneri a confezionare il 3-1: imbucata del Bebote e scavetto del portoghese, che si presenta in grande stile davanti al suo nuovo pubblico.

Finisce 3-1 per il Milan, che aspetta ora la vincente tra Inter e Lazio; alla Roma non resta che concentrarsi sull'Europa League per cercare di salvare la stagione.