Il centrocampista giallorosso era tra i giocatori diffidati, ammonito nel primo tempo di Milan-Roma: sarà squalificato al ritorno.

Giallo pesante nel finale di primo tempo per Bryan Cristante.

Il centrocampista della Roma, infatti, era tra i giocatori diffidati alla vigilia della gara di Europa League contro il Milan.

De Rossi quindi non potrà contare su Cristante per il ritorno dei quarti di finale, in programma all'Olimpico tra una settimana.