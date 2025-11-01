Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Milan-Roma gratis: come vedere in chiaro e senza abbonamento il big match di San Siro

Milan-Roma sarà visibile senza alcun abbonamento: le info su come seguire gratis la sfida valida per il 10° turno di Serie A.

La domenica del 10° turno di Serie A si chiude con una sfida davvero niente male: il Milan ospita la Roma in uno scontro ai piani alti della classifica.

Diciotto punti per i rossoneri, tre in meno dei giallorossi che vogliono dare continuità al rendimento che ha permesso di guardare tutti dall'alto verso il basso (assieme al Napoli) al termine della nona giornata.

Milan-Roma sarà visibile anche gratis, dunque senza abbonamento: di seguito tutte le info per seguire la partita in programma a San Siro.

  • MILAN-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

    L'opzione classica per la visione di Milan-Roma è rappresentata dalla sintonizzazione su DAZN, broadcaster detentore dei diritti di trasmissione di tutte le 380 partite della Serie A: tutto ciò è possibile attraverso l'app, fruibile su smart tv, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e altri.

    L'app può essere scaricata anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser è necessario accedere al sito ufficiale dell'emittente inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

  • MILAN-ROMA ANCHE GRATIS: ECCO COME

    In occasione della decima giornata di campionato, sarà però possibile assistere a Milan-Roma in modo completamente gratuito: basterà infatti registrare un account DAZN scegliendo un'e-mail e una password validi, senza dover procedere con la sottoscrizione di uno degli abbonamenti proposti.

    Si tratta della modalità freemium che in passato ha già interessato altri contenuti messi a disposizione da DAZN per i propri utenti: stavolta la scelta è ricaduta su Milan-Roma.

  • ORARIO MILAN-ROMA

    Milan-Roma è in programma per domenica 2 novembre 2025 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano: calcio d'inizio alle ore 20:45.

    L'arbitro sarà Marco Guida, coadiuvato nella sala VAR di Lissone da Aleandro Di Paolo e Marco Di Bello.

