Milan-Roma gratis: come vedere in chiaro e senza abbonamento il big match di San Siro

L'opzione classica per la visione di Milan-Roma è rappresentata dalla sintonizzazione su DAZN, broadcaster detentore dei diritti di trasmissione di tutte le 380 partite della Serie A: tutto ciò è possibile attraverso l'app, fruibile su smart tv, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e altri.

L'app può essere scaricata anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser è necessario accedere al sito ufficiale dell'emittente inserendo le credenziali del proprio abbonamento.