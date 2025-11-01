Milan-Roma gratis: come vedere in chiaro e senza abbonamento il big match di San Siro

La domenica del 10° turno di Serie A si chiude con una sfida davvero niente male: il Milan ospita la Roma in uno scontro ai piani alti della classifica.
Diciotto punti per i rossoneri, tre in meno dei giallorossi che vogliono dare continuità al rendimento che ha permesso di guardare tutti dall'alto verso il basso (assieme al Napoli) al termine della nona giornata.
Milan-Roma sarà visibile anche gratis, dunque senza abbonamento: di seguito tutte le info per seguire la partita in programma a San Siro.