Milan-Roma è Leao contro Dybala, i nuovi numero 9 chiamati a mixare goal decisivi e classe

C'erano una volta i centravanti, le punte centrali, i numero nove. Prima del guardiolismo erano loro a dover trovare i goal, chiamati a segnare più di tutti gli altri compagni messi insieme. Poi è cambiato tutto. Falsi nove, veri nuovi marcatori in grado di ritagliarsi uno spazio importante nel reparto offensivo svariatndo per tutto il fronte d'attacco. Questa sera, a San Siro, l'emblema di un mondo trasformato che un visitore del passato calcistico non riconoscerebbe. Leao vs Dybala.
Sì perchè Milan-Roma del decimo turno, big match che chiude la domenica di Serie A, vedrà due inedite punte alla ricerca del goal. Leao e Dybala hanno sempre dimostrato di saper segnare partendo dall'esterno, calciando dalla trequarti, inserendosi, mettendosi in mostra con rapidità, classe. Ora però sono chiamati a segnare, il compito principale per sopperire alle difficoltà delle 'vere' prime punte di Allegri e Gasperini.
Tra infortuni, scelte di mercato e partite deludenti, in Milan-Roma di stasera guidano gli attacchi due giocatori ben lontano dall'essere centravanti, ma che in queste settimane, tra effettivi goal decisivi e dichiarazioni dei propri allenatori sono incaricati di risolvere i problemi d'attacco e rimanere aggrappati alla lotta Scudetto, quest'anno più indecifrabile che mai.