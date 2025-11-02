Milan-Roma è Leao contro Dybala, i nuovi numero 9 chiamati a mixare goal decisivi e classe

"Sono curioso anch'io se dovessero giocare insieme" ha detto Allegri a proposito dell'inedita coppia Leao, recuperato, e Nkunku. "A volte capita di trovare soluzioni inaspettate. Entrambi sanno giocare bene a calcio, quindi possono fare bene insieme".

"Rafa dopo un primo mese e mezzo ottimo è stato frenato dall'infortunio. Ora sta ritrovando condizione, ha un buono spirito, ha voglia di fare bene. Sta a lui, la squadra lo aiuta e lui deve aiutare la squadra. Al momento non è ancora al 100%, ma si è messo di nuovo a disposizione con un certo atteggiamento propositivo"

Alla vigilia della sfida ha parlato anche Gasperini, elogiando Dybala:

"I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, ma anche per quello che riguarda la resistenza e la tenuta fisica, fibre di alto livello. Altrimenti non riesci a raggiungere traguardi così alti"

"Ovviamente si sta allenando molto bene, ha anche superato psicologicamente certe difficoltà, crede di poter raggiungere certe velocità e certi spunti. È tutta roba del suo bagaglio, vorrei che per lui possa essere una stagione davvero importante. I giocatori ben allenati possono giocare più tempo, lui non è vecchio. Deve avere dentro di sé la voglia di fare una stagione di quelle che ha fatto qualche anno fa"