Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao DybalaGetty Images
Francesco Schirru

Milan-Roma è Leao contro Dybala, i nuovi numero 9 chiamati a mixare goal decisivi e classe

La partita di San Siro vede Leao e Dybala incaricati di trascinare Milan e Roma con i goal, ma anche con la qualità mostrata negli ultimi anni.

Pubblicità

C'erano una volta i centravanti, le punte centrali, i numero nove. Prima del guardiolismo erano loro a dover trovare i goal, chiamati a segnare più di tutti gli altri compagni messi insieme. Poi è cambiato tutto. Falsi nove, veri nuovi marcatori in grado di ritagliarsi uno spazio importante nel reparto offensivo svariatndo per tutto il fronte d'attacco. Questa sera, a San Siro, l'emblema di un mondo trasformato che un visitore del passato calcistico non riconoscerebbe. Leao vs Dybala.

Sì perchè Milan-Roma del decimo turno, big match che chiude la domenica di Serie A, vedrà due inedite punte alla ricerca del goal. Leao e Dybala hanno sempre dimostrato di saper segnare partendo dall'esterno, calciando dalla trequarti, inserendosi, mettendosi in mostra con rapidità, classe. Ora però sono chiamati a segnare, il compito principale per sopperire alle difficoltà delle 'vere' prime punte di Allegri e Gasperini.

Tra infortuni, scelte di mercato e partite deludenti, in Milan-Roma di stasera guidano gli attacchi due giocatori ben lontano dall'essere centravanti, ma che in queste settimane, tra effettivi goal decisivi e dichiarazioni dei propri allenatori sono incaricati di risolvere i problemi d'attacco e rimanere aggrappati alla lotta Scudetto, quest'anno più indecifrabile che mai.

  • IL LEAO DI ALLEGRI

    Gimenez è k.o, Pulisic k.o, Nkunku ancora 'da scoprire'. Ed ecco che Leao si ritrova ad essere la punta che deve trascinare, che deve segnare coniugando la velocità e la capacità di trovare la via del goal. 

    Il metodico Allegri, il massimo esponente del corto muso e dalla possibilità di vincere semplicemente le partite con un goal in più dell'avversario, si affida a un giocatore imprevedibile e capace di decidere le gare all'improvviso.

    Autore di quattro goal in sei partite, Leao è effettivamente il goleador del Milan di Allegri, anche se mai lontano da ciò che è: un giocatore altalenante e mai continuo al 100% durante le partite del team rossonero.

    Nel lungo periodo stagionale, però, Leao potrebbe effettivamente trasformarsi ulteriormente in una punta letale, in grado di concentrarsi sull'efficacia più che sulla spettacolarità. 

    • Pubblicità

  • IL DYBALA DI GASPERINI

    Dovbyk e Ferguson alternano prestazioni deludenti e infortuni, lasciando a Dybala il ruolo di punta che deve battere il suo record di goal stagionali.

    Gasperini lo ha affermato chiaramente, vuole che la Joya diventi il trascinatore dell'attacco. Certo, il tecnico della Roma è consapevole di come l'ex Juventus sia sempre a rischio infortuni, quelli che ne hanno spesso limitato la carriera, ma è anche convinto che possa essere il miglior marcatore della squadra qualora sia disponibile.

    Dybala è un calciatore moderno, uno di quelli che ha sa come andare a prendersi il pallone, la rete, l'ovazione dei tifosi non solo per le sue enormi qualità tecniche. Il suo allenatore ha spesso tramutato trequartisti in goleador (anzi, praticamente sempre) e Paulo può essere la sua creazione finale, la più importante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STAGIONE DI LEAO E DYBALA

    LEAO VS DYBALA 
    Partite di Leao:6
    Goal di Leao4
    Partite di Dybala8
    Goal di Dybala2

  • IL PENSIERO DI ALLEGRI E GASPERINI

    "Sono curioso anch'io se dovessero giocare insieme" ha detto Allegri a proposito dell'inedita coppia Leao, recuperato, e Nkunku. "A volte capita di trovare soluzioni inaspettate. Entrambi sanno giocare bene a calcio, quindi possono fare bene insieme". 

    "Rafa dopo un primo mese e mezzo ottimo è stato frenato dall'infortunio. Ora sta ritrovando condizione, ha un buono spirito, ha voglia di fare bene. Sta a lui, la squadra lo aiuta e lui deve aiutare la squadra. Al momento non è ancora al 100%, ma si è messo di nuovo a disposizione con un certo atteggiamento propositivo"

    Alla vigilia della sfida ha parlato anche Gasperini, elogiando Dybala:

    "I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, ma anche per  quello che riguarda la resistenza e la tenuta fisica, fibre di alto livello. Altrimenti non riesci a raggiungere traguardi così alti"

    "Ovviamente si sta allenando molto bene, ha anche superato psicologicamente certe difficoltà, crede di poter raggiungere certe velocità e certi spunti. È tutta roba del suo bagaglio, vorrei che per lui possa essere una stagione davvero  importante. I giocatori ben allenati possono giocare più tempo, lui non è vecchio. Deve avere dentro di sé la voglia di fare una stagione di quelle che ha fatto qualche anno fa"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA STAGIONE DA NOVE

    Qualora Allegri e Gaperini ottengano nuove risposte positive da Leao e Dybala, i due nove/non nove potrebbero rappresentare il ruolo da punta a lungo durante la stagione.

    In un calcio sempre più fluido e senza ruoli ben definiti soprattutto in attacco, il portoghese e l'argentino potrebbero rappresentare i principali marcatori delle due squadre. Un nuovo passo verso questa consapevolezza è rappresentato da Milan-Roma di questa sera: i giocatori con la maggior classe in campo sono anche quelli chiamati ad entrare nel tabellino dei marcatori. 

    Una, due, tre volte.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM