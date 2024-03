Milan, Roma e Atalanta ai quarti: perché le italiane devono credere alla vittoria dell'Europa League

Tre italiane tra le otto squadre rimaste a contendersi il trofeo: riportare nel Belpaese un trofeo che manca dal 1999 è una missione possibile.

La tre giorni di coppe europee ha di fatto azzerato la presenza italiana in Champions League, a causa delle eliminazioni di Napoli e Inter, andare a sommarsi a quella della Lazio maturata non più tardi di una settimana fa.

Decisamente tutt'altra musica rispetto a quanto abbiamo avuto modo di vedere in Europa League, dove ai quarti di finale troveremo addirittura tre formazioni nostrane.

Milan, Roma e Atalanta, infatti, sono ancora in corsa e possono continuare a coltivare l'ambizione di arrivare in fondo al percorso che conduce verso la finalissima dell'Aviva Stadium di Dublino in programma il prossimo 22 maggio.

L'Italia è dunque la nazione maggiormente rappresentata ai quarti di finale del secondo torneo continentale per ordine d'importanza. Un traguardo che riempie d'orgoglio ma che, soprattutto, deve spingere a credere nella grande impresa, ossia riportare nel Belpaese un trofeo che manca dal 1999.