Milan, rivoluzione sulle fasce: Doué e Pubill in lizza a destra, Brown possibile erede di Theo Hernandez

Con Theo verso l’Al Hilal, Allegri attende due nuovi terzini. In corsa Doué e Pubill a destra, Brown e Zinchenko tra i nomi caldi per la corsia mancina.

Il Milan ha avviato una profonda ristrutturazione sulle fasce difensive. La partenza imminente di Theo Hernandez verso l’Al Hilal, unita alla mancanza di certezze sul lato destro del campo, ha reso urgente l’acquisto di due terzini.

La dirigenza rossonera, in sinergia con Massimiliano Allegri, sta valutando diverse opzioni su entrambi i lati del campo: a destra è duello tra Guéla Doué dello Strasburgo e Marc Pubill dell’Almeria, mentre per sostituire Theo si guarda a profili come Archie Brown del Gent, Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal e Ismail Jakobs del Galatasaray.

L’obiettivo è consegnare al tecnico due rinforzi di livello prima dell’inizio ufficiale della stagione ad agosto, anche se il mercato resterà aperto fino al primo settembre.