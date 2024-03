Milan-Real Madrid Youth League, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan e Real Madrid di scena nei quarti di finale di Youth League: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Il Milan vuole quantomeno eguagliare il percorso fatto nell'edizione 2022/23 della UEFA Youth League, quando il sogno si interruppe in semifinale per mano dell'Hajduk Spalato: rossoneri attesi dalla sfida al Real Madrid nei quarti di finale.

I ragazzi allenati da Ignazio Abate si sono guadagnati il diritto di affrontare i 'Blancos' grazie al successo arrivato ai calci di rigore contro i portoghesi del Braga, piegato dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Il Real Madrid, dal canto suo, ha eliminato il Lipsia con un secco 2-0, frutto delle reti di Gonzalo Garcia e Perea.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Milan-Real Madrid di Youth League: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.